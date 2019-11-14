''Necip Fazıl çölde bir Kevser’di''

Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın, kültür tarihimizde bir maraton koşucusu. Akademik kariyeri boyunca İslam Osmanlı Aile Hukuku, İslam-Osmanlı Hukuku Araştırmaları’yla Türk Hukuk Tarihi, Osmanlı Devleti’nde Hukuk ve Adalet, Osmanlı Aile Hukuku, İstanbul Kadı Sicilleri kitaplarının yanı sıra çok sayıda makale ve projeye imza atmış bir isim. Aydın ve Dr. Coşkun Yılmaz’ın öncülüğünde hazırlanan ‘İstanbul Kadı Sicilleri’ adlı 100 ciltlik eser ‘Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü’ne layık görüldü.

Sizin pencerenizden, Necip Fazıl’ı diğer şairlerden ayıran en önemli özelliği nedir?

Aydın: Gençliğimizin arayışlarında fikirlerini beğendiğimiz insanlar vardı, aksiyon adamı değillerdi; şiirlerine hayranlık duyduklarımız vardı bizim dünyamıza yabancıydı. Sanatkârlar vardı beğendiğimiz; çilemize ortak değillerdi. Bütün bunların hepsini birden bize sunan birisi olarak Necip Fazıl çölde bulduğumuz bir Kevser, bir âb-ı hayat gibiydi.

Necip Fazıl nasıl bir ortamda direnişin sembolü oldu?

Üstadın Büyük Doğu davasıyla meydana çıktığı dönem yeni bir millet yaratma projesinin henüz hızını kesmediği bir dönemdi. Bu yüzden etrafında kendisine destek olacak, çilesine iştirak edecek çok sayıda insan yoktu. Bu üstadı yıldırmadı; tek kişilik bir orduydu adeta o. Gücü yettiğince mücadelesine devam etti. Büyük Doğu dergisi bu çilenin izlerini taşır. Bazen Necip Fazıl imzasıyla yazardı, bazen Adıdeğmez ve benzeri müstear isimlerle. İmzasını ismiyle değil, güçlü üslubuyla attığı için yazısı hemen tanınırdı. Dergi fazla uzun ömürlü olmazdı; kaç defa yayın hayatına başladı, kaç defa kapandı veya kapatıldı; sayamaz olmuştuk. Onu kimi zaman konferans salonlarında görürdük kimi zaman mahkeme salonlarında. Hasılı Necip Fazıl bugün her yaştaki insanlar üzerinde emeği, hakkı ve izi olan büyük bir dava adamıydı. Nur içinde yatsın.

Necip Fazıl adına ödül verilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu hem üstada gösterilen bir kadirşinaslıktır hem de hikâye-roman, şiir ve fikir eserleri dalında verilecek bir ödüle bu dallarda kalıcı eserler vermiş onun isminden daha yakışanı zor bulunurdu.