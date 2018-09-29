Necip Fazıl Ödülleri 2018 kazananları belli oldu

Cumhuriyet tarihinin en önemli edebiyatçı ve fikir adamlarından Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri’nin 2018 yılı kazananları açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla verilen ve edebiyat dünyasında büyük yankı uyandıran Necip Fazıl Ödülleri bu sene 5. yılında. Beşir Ayvazoğlu, M. Fatih Andı, Osman Konuk, Turan Karataş ve Necip Tosun’dan oluşan jüri heyetinin aldığı kararlar neticesinde Necip Fazıl Ödülleri 6 ayrı dalda 7 kişiye layık görüldü. Şiir, hikaye-roman, fikir-araştırma, ilk eserler, uluslararası kültür sanat ve saygı dalında verilen ödüller yakın zamanda düzenlenecek görkemli bir törenle sahiplerini bulacak. Şiirde Arif Ay, hikaye-romanda Aykut Ertuğrul, fikir araştırmada Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, ilk eserlerde Yasemin Karahüseyin ve Fatih Baha Aydın ödüle layık görülen isimler oldu. Bu yıl uluslararası kültür sanat alanındaki ödül ise Mısır’ın önemli edebiyat insanlarından biri olan Prof. Dr. Muhammed Harb’e, saygı ödülü ise, klasik Türk müziğinin yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılması için ömrünü vakfetmiş olan Prof. Dr. Nevzad Atlığ’a verildi.

Cumhuriyet tarihinin en saygın şair ve mütefekkirlerinden olan, davaya adadığı ömrü boyunca büyük fikir çileleri çeken, aksiyon, estetik ve fikir adamlığıyla nesilleri irşad eden Necip Fazıl’ın mücadelesi bu yılki törende bir kez daha hatırlanacak.

GURURLA 5. YILINDA

İlk olarak 2014 yılında verilen ve o yıldan bu yana edebiyat dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan Necip Fazıl Ödülleri bu yıl 5. Yaşını kutluyor. Türkiye’nin kültür, sanat, edebiyat, düşünce ve fikir birikimine katkı sağlayanlara takdim edilen ödüllerin saygınlığı tartışmasız biçimde gündeme damgasını vurdu. Geçen yıl ilk kez uluslararası hale gelen ödüllerin yankısı Türkiye sınırlarını da aşarak büyümeye devam ediyor.

ÖDÜL SAHİPLERİNİ USTA İSİMLER SEÇTİ