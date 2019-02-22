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Necip Fazıl'ın Abdülhamid Han eseri Arapça’da

Bu yıl 4.’sü düzenlenen Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri bugün başlıyor.

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Etkinlik, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde Arapça kitapseverlere açık olacak.  Organizasyonda, daha önceki yıllarda olduğu gibi İslam dünyasından çok önemli yayınevi, yazar ve alimler Türkiye’ye gelecek. “Medeniyet Hafızamız Kütüphaneler” temalı Arapça Kitap ve Kültür Günleri kapsamında ayrıca, 3 Türkçe kitap Arapçaya kazandırıldı. Necip Fazıl Kısakürek’in “Abdülhamid Han”, Ahmet Murat’ın “Kuşlarla Sohbetin Şartları” ve Ozan Bodur’un “Göksultan” kitapları fuar takipçileriyle buluşturulacak. Eserler, ortak kültür hafızasına eklenmesi amacıyla, yurt dışından gelen katılımcılara ve fuar ziyaretçilerine dağıtılacak. 4. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri 3 Mart’ta sona erecek.      

 

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