Necip Fazıl’la tanışmayı çok istedim, kısmet olmadı

Ömrünü klasik Türk müziğine adayan, sayısız öğrenci yetiştiren, 1985 yılından itibaren 30 yıl süre ile İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. Nevzad Atlığ’a, Necip Fazıl Saygı Ödülü tevdi edildi. Jüri heyeti gerekçeli kararında şu ifadelere yer verdi: ‘Nevzad Atlığ, Türk musikinin yaşama savaşı verdiği yıllarda, üniversite korosundan başlayarak bütün oluşum ve kurumlarda görev almış, İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve İTÜ Türk Müziği Konservatuarı’nın kuruluşunda öncü rol üstlenmiştir. Öte yandan devletin Türk musikisi politikasının belirlenmesine katkı sağlayan, Türk müziğinin gelecek kuşaklara aktarılması için ömrünü adayan kültür ve sanat adamı olarak Nevzad Atlığ, Necip Fazıl Saygı Ödülüne layık görülmüştür.’ Atlığ ile Necip Fazıl’ı ve Türk musikisinin bugünkü durumunu konuştuk.

DERİN FELSEFESİ VARDI

Necip Fazıl hakkındaki düşünceleriniz nedir?

“Necip Fazıl’ı takdir etmek haddim değil ama hissiyatım ve düşüncelerimi söylemek istiyorum. Türk şiirinin, en büyük ustalarından bir tanesi Necip Fazıl’dır. Benim de zevkle, severek okuduğum, dinlediğim büyük bir şairimizdir. Milli kültürümüz bakımından büyük bir değer ifade ettiğini bu vesileyle söylemek isterim. Şehir Tiyatrosu’nda “Bir Adam Yaratmak” piyesini seyretme şansım olmuştu. Özellikle tasavvufi ve felsefi yönleri zengin bir piyesti. İzleyeli 40 sene oldu ama çok etkisinde kaldım. Çok derin bir felsefesi vardı oyunun. Çok çile çekip mücadele vermiş biriydi. O tarihteki şairler arasında, benim kendi düşüncem, bir şair tercih etmek zorunda kalsam daima Necip Fazıl’ı seçerim.

HALA ONA YANARIM

Kendisiyle tanışıklığınız oldu mu?

1950-54 yılları arasında, Demokrat Parti zamanında İstanbul Radyosu müdürüydüm. Necip Fazıl’ın bir dava insanı olarak Demokrat Partiyle kâh yakınlaşıp kâh uzaklaşmasını hep hatırlıyorum. Ama maalesef bir araya gelmek, tanışmak nasip olmadı. Mesela dostlarımdan Prof. Ayhan Songar Necip Fazıl hayranıydı ve yakınında bir isimdi. Birkaç defa söyledim “Ne olur götürüver beni de” diye ama bir türlü kısmet olmadı. Ona yanıyorum hala.

Necip Fazıl Ödülleri hakkındaki düşünceleriniz…

Star Gazetesi’nin gerçekleştirdiği “Necip Fazıl Ödülleri”ni örnek bir davranış olarak görüyorum. Uzun süren sanat hayatımda, gerek yüce devletimden gerek bazı kurumlardan kolay kolay her sanatçıya nasip olmayacak şekilde çok sayıda ve önemli ödüllerle taltif edildim. Ama aldığım bu ödülün Necip Fazıl’ın adını taşıması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum ve memnun kaldım. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuya çok önem verip sıkça Necip Fazıl’dan bahsetmesi, sanat konularının gündeme gelmesi açısından çok mühim.