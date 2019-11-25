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Necipoğlu anısına Arp Festivali

2009 yılında uçak kazasında hayatını kaybeden dünyaca ünlü arp sanatçısı Ceren Necipoğlu’nun anısına, bu yıl ilk kez düzenlenen Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali, 15 Ocak’ta başlayacak.

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Sanatçı Ceren Necipoğlu’nun anısına, bu yıl ilk kez düzenlenen “Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali”, 15-19 Ocak 2020 tarihleri arasında İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim görevlisi ve Arp Sanat Dalı Başkanı, aynı zamanda pedagog Necipoğlu, Brezilya’nın başkenti Rio de Janerio’da verdiği konserden dönerken, 1 Haziran 2009’da Air France Havayolları’na ait uçağın Atlas Okyanusu’na düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Cesedine 2.5 yıl sonra ulaşılan sanatçının anısına düzenlenen festival, ömrünü arp sanatına adayan Necipoğlu’nun “paylaşarak öğrenme” misyonunu yaygınlaştırmayı ve arp sanatının gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Sanatçının ablası İmre Tüylü’nün liderliğinde yapılacak festival “Sanat ve müzik aşkı, gençlerle yol bulsun” sloganıyla yola çıkacak. 

SON BAŞVURU 1 ARALIK 

30 yaş altı katılımcılara açık olan Oda Müziği Yarışması’nın son başvuru tarihi 1 Aralık. Festivalin sanat yönetmenliğini Florence Sitruk’un üstlendiği yarışmanın jürisinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçısı ve flütist Sibel Ayhan Bayer, Roberto Plano, Francesca Tondelli ile Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi ve orkestra şefi Burak Tüzün yer alıyor.

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