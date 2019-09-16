Neşeli Günler’e senfonik dokunuş 

Yeşilçam Film Müzikleri Konseri, 19 Eylül Perşembe saat 20.00’de Ankara Ticaret Odası Congresium’da gerçekleştirilecek. Şef Burak Tüzün’ün yöneteceği orkestra, müzikseverleri anılarda yolculuğa çıkaracak. Neşeli Günler, Dila Hanım, Selvi Boylum Al Yazmalım, Hababam Sınıfı, Çiçek Abbas, Tosun Paşa, Devlerin Aşkı’nın da aralarında bulunduğu filmlerin müzikleri, aranjör Yusuf Yalçın’ın orkestrasyonuyla yorumlanacak. Aranjör Yalçın, Yeşilçam Film Müzikleri projesini ilk olarak Cahit Berkay ile hayata geçirdiklerini ve pek çok konser verdiklerini söyledi. Yalçın, unutulmaz melodileri bambaşka bir düzenlemeyle izleyiciyle buluşturmanın ayrı bir keyif olduğunu ifade etti.