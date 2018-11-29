Nida Tüfekçi türküleri evladı gibi severdi
Türk Halk müziğinin ve kültürünün mihenk taşlarından olan Nida Tüfekçi, Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği programda anıldı.
Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen anma programına Nida Tüfekçi’nin öğrencisi ünlü sanatçı Orhan Hakalmaz konuk oldu. Bine yakın türküyü derleyip kayıt altına alan, TRT müzik dairesini kuran, birçok halk müziği sanatçısı üzerinde emeği olan Nida Tüfekçi, gecede derlemeleriyle anıldı. Programda konuşan Orhan Hakalmaz, “Tüfekçi hocamız türküleri evladı gibi severdi ve öyle korunması gerektiğine inanırdı. Kendisini rahmetle anıyorum” dedi.
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