Nida Tüfekçi türküleri evladı gibi severdi

Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen anma programına Nida Tüfekçi’nin öğrencisi ünlü sanatçı Orhan Hakalmaz konuk oldu. Bine yakın türküyü derleyip kayıt altına alan, TRT müzik dairesini kuran, birçok halk müziği sanatçısı üzerinde emeği olan Nida Tüfekçi, gecede derlemeleriyle anıldı. Programda konuşan Orhan Hakalmaz, “Tüfekçi hocamız türküleri evladı gibi severdi ve öyle korunması gerektiğine inanırdı. Kendisini rahmetle anıyorum” dedi.