22 Ekim 2021 Cuma 17:25 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 17:43

Nuh Albayrak'ın '40 yıllık birikimim' şeklinde nitelendirdiği İçten Dıştan Entrikalar, ktb Kitap'tan yayınlarından çıktı.



Albayrak, derin tarihi vakaları ve günümüze yansımalarını kıdemli bir gazeteci gözünden yorumlayarak dönemlerine göre dört ayrı kitapta topladı.

Oynanan büyük oyunları, Türkiye'nin geleceğini düşünen bir perspektiften okuyucuya aktaran Albayrak, yakın tarihimizde verilen mücadelenin daha ziyade içerideki devşirmeler üzerinden yürütüldüğünü gözler önüne seriyor.

Bu hıyanet zincirinin yedi yıl boyunca izini süren Nuh Albayrak, mühendis bakışıyla analiz ettiği ibretlik vakaları gazeteci üslubuyla aktarıyor.

NUH ALBAYRAK KİMDİR?

Nuh Albayrak 1960 yılında Konya'da dünyaya geldi. ilk ve orta eğitimini de burada tamamlayan Nuh Albayrak, küçük yaşta edebiyata merak sardı. Liselerarası yarışmalardaki derecelerden sonra Seydişehir Postası isimli yerel gazetede başyazı yazmaya başlayarak gazetecilik mesleğine ilk adımını attı.

Yüksek okulunu İDMMA-Galatasaray Mühendislik'ten tamamlayan Nuh Albayrak, 1980'de inşaat mühendisi olarak meslek değiştirdi. Bu mesleği bir yıl kadar icra ettikten sonra gazeteciliğe geri dönüp Türkiye Gazetesi'nde işe başladı.

O tarihten itibaren gazetenin bütün birimlerinde çalışan Nuh Albayrak Mayıs 2007'de gazetenin genel yayın yönetmenliği görevine getirildi. 2014 yılına kadar görevi başarı ile yöneten Albayrak aynı zamanda Türkiye Gazetesi'nde yazarlık yapmıştır.

Nuh Albayrak Türkiye Gezetesinden ayrıldıktan sonra, Star Gazetesi'nde işe başladı. Buradaki 7 aylık Yayın Koordinatörlüğü görevinden sonra, 2015 yılından beri Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütmektedir.

Nuh Albayrak Evli ve iki çocuk babasıdır