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Nuri Bilge Ceylan: Yalnızlığımızın Türklük ile alakası yok

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan: Ülke, kültür, Avrupa Birliği, şu bu... Yalnızlık Türk olmakla, Türkiye’de yaşamakla ilgili değil. Çareyi dışarıda değil, kendi ruhunuzda arayın.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Roma’da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen ve dünyaca ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın onur konuğu olduğu Türk Filmleri Haftası, Ceylan’ın ‘Ahlat Ağacı’ filmiyle başladı. Yönetmen ve senarist Nuri Bilge Ceylan burada katıldığı sohbet programına katıldı. Bir süredir İtalya’da yaşayan Türk bir öğrenci, yurt dışında Türkiye’ye karşı önyargıları, her türlü çabasına rağmen bir türlü gideremediğini, Ceylan’ın da ‘Üç Maymun’ filmiyle Cannes Film Festivalinde ‘En iyi Yönetmen’ ödülünü alırken “Benim yalnız ve güzel ülkeme...” dediğini hatırlatarak, yönetmene “Biz neden yalnızız?” diye sordu. 

KENDİNİZDE ARAYIN

Ceylan öğrenciyi “Bunu kendi ruhunuzda arayın. Yani dış şeylerde aramanın faydası yok; ülke, kültür, Avrupa Birliği, şu bu... Yalnızlık Türk olmakla ilgili değil, çareyi kendinizde arayın. Yani eğer kültürel bir şey de varsa kader olarak kabulleneceksiniz” diye yanıtladı. Ceylan, başka bir Türk öğrencinin, “Türkiye’de, çok içimizden hikayeler anlatmanıza rağmen yaptığınız filmlerin çok elitist kaldığını, halka nüfus etmediğini düşünüyorlar. Siz ne dersiniz?” sorusuna karşılık ise şöyle konuştu: “Sinema, günümüzde çok popüler bir sanat ve binlerce reaksiyon oluşuyor. Bunlarla uğraşmaya kalkarsanız zaten film çekemezsiniz. Amacım gerçekçi olabilmek.”

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