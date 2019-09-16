Odunpazarı ‘Vuslat’ına kavuşunca…

Osmanlı kubbe mimarisi, geleneksel Japon mimarisi ile Odunpazarı sivil mimarisinden esinlenerek ünlü Japon mimarlık ofisiKengo Kuma and Associates (KKAA) tarafından tasarlanan OMM, 7 Eylül’de açılmasından bu yana sanatseverlerden ve kentin ziyaretçilerinden ilgi görüyor. Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve koleksiyoner Erol Tabanca’nın kurucusu olduğu 4 bin 500 metrekarelik çağdaş sanat alanına sahip OMM, ahşap yapı sistemi ve etkileyici mimarisiyle tarihi Odunpazarı bölgesine canlılık getirdi. Müze, ünlü Japon bambu ustası Tanabe Chikuunsai’nin özel tasarladığı enstalasyon (yerleştirme sanatı) çalışmalarının yanı sıra dünyanın önde gelen dijital sanat kolektifi Marshmallow Laser Feast’in teknoloji, data bilim ve sanatı bir araya getiren, sanal gerçekliğin sınırlarını zorlayan eserine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Haldun Dostoğlu’nun yaptığı, Erol Tabanca Koleksiyonu’nun özel seçkilerinden oluşan “Vuslat” sergisi de bu yapının en dikkat çekici bölümleri arasında bulunuyor.