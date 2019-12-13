Oğuz Atay için panel
Kısa hayatına sığdırdığı büyük eserler ile edebiyatımızda kalıcı bir imza bırakmış olan, Tutunamayanlar’ın unutulamayan kalemi Oğuz Atay’ın sanatı, hayatı ve kişiliği bir panelde konuşulacak.
16 Aralık Pazartesi günü saat 19:00’da Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan “Türkiye’nin Ruhu: Vefatının 42. Yılında Oğuz Atay” paneline Doğan Hızlan, Prof. Dr. Handan İnci, Necip Tosun ve Handan Acar Yıldız konuşmacı olarak katılacak.
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