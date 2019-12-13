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Oğuz Atay için panel

Kısa hayatına sığdırdığı büyük eserler ile edebiyatımızda kalıcı bir imza bırakmış olan, Tutunamayanlar’ın unutulamayan kalemi Oğuz Atay’ın sanatı, hayatı ve kişiliği bir panelde konuşulacak.

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16 Aralık Pazartesi günü saat 19:00’da Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan “Türkiye’nin Ruhu: Vefatının 42. Yılında Oğuz Atay” paneline Doğan Hızlan, Prof. Dr. Handan İnci, Necip Tosun ve Handan Acar Yıldız konuşmacı olarak katılacak. 

 

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