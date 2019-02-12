Okur kitaba daha ucuza ulaşacak

Bu hafta Meclis’te görüşülecek bir kanunla kitap ve süreli yayınlarda KDV oranının sıfıra düşürülmesi uygulaması, hem yayıncıları hem satıcıları kapsayacak şekilde genişletiliyor. Artık kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunda Atatürk Kültür Merkezi temel atma töreninde yaptığı konuşmada kitap dergi ve gazetelerde KDV’nin sıfıra düşürülmesi uygulamasının yayıncıları ve satıcıları kapsayacak şekilde genişletileceğinin müjdesini vermişti.

KAPSAM GENİŞLİYOR

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Basın Yayın Birliği Başkanı Emrah Kısakürek, yeni çıkan kanunun okura daha ucuz kitap alma fırsatı sağlaması için Gelir İdaresi Başkanlığı temsilcileriyle bir toplantı yaptıklarını belirterek, “Toplantı çok olumlu geçti, dar kalmış kısımları genişletmek için yeni bir çalışma yapılacak ve okur kitaba yüzde 8 daha ucuz ulaşacak” dedi. Kısakürek, sektörün bütün temsilcileri ve okura yansıyacak bir KDV sıfırlanmasının kısa zamanda yürürlüğe gireceğine dikkati çekerek, kitap ve süreli yayınların satışında yayıncı, dağıtımcı, kitapçı ve internet satıcısını kapsayan bir KDV muafiyetini talep ettiklerini söyledi.

SEKTÖR CANLANACAK

Yeni kanunla yayınevlerinin birikmiş olan KDV alacaklarını tahsil etmelerinde yaşanan sorunların da ortadan kalkacağını vurgulayan Kısakürek, “Eskiden birikmiş KDV alacaklarımızı bir yıl sonra tahsil edebiliyorduk ancak şimdi ayın sonunda bir beyanname ile satılan kitabın üretim KDV’si kolaylıkla geri alınabilecek” ifadelerini kullandı. Kısakürek, yayıncıların biriken KDV yükünün azalmış olmasının yayıncıları yeni kitaplar üretmeye teşvik edeceğini ve sektörün canlılığını artıracağına da dile getirdi.

ÖDEME HIZLANACAK

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ise kanunun hedeflenen şekilde yasalaşması halinde okurun kitaba daha ucuz ulaşacağını ve yayıncıların devletten alacağı KDV’ye yönelik gelirlerini daha hızlı alabileceğini söyledi.