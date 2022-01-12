Olağanüstü keşif! Altın ve para fışkırdı

12 Ocak 2022 Çarşamba 11:05 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 11:05

Keşifte çok sayıda çanak çömlek, altın, para ve mücevher buludnuğu açıklandı.



Keşif tren hattı projesi sırasında, güney Northamptonshire'da bir yıldır 80 arkeoloğun kazdığı açıklanmayan bir bölgede bulunuyor.

Demir Çağı'na ait bir köyün olduğu bölgeden, 10 metre genişliğinde bir Roma yolu geçiyor ve bu da Cherwell Nehri'ne yakınlığı nedeniyle, ticaret için atlı arabaların kullanıldığı anlamına geliyor.

Madeni paralar ayrıca burada ciddi seviyede ticaret yapıldığına işaret ediyor. Siyah toprağından dolayı Blackgrounds (Kara topraklar) olarak bilinen bölgede cam kaplar, dekoratif çanak çömlekler, mücevherler ve hatta makyaj malzemeleri bulundu.

Londra Arkeoloji Müzesi Altyapısı Müzesi'nden şantiye müdürü James West şunları söyledi: "Böylesine iyi korunmuş ve büyük bir Roma yolunun yanı sıra, çok sayıda yüksek kaliteli buluntu ortaya çıkarmak olağanüstü.

Bu kadar iyi korunmuş olmaları sayesinde burada yaşayan insanlar hakkında çok şey anlatıyor. Kasaba, 2018'den beri rota üzerinde bulunan 100'den fazla arkeolojik alandan biri.