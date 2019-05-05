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Ömrüm gözlerimin önünden geçti

Emel Sayın’ın şarkılarını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosu seslendirdi. Konserin onur konuğu Sayın “Bugün seslendirdiğiniz parçalar ile ömrüm gözlerimin önünden geçti” dedi.    

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından düzenlenen “Emel Sayın’ın ses verdiği şarkılar” konseri ilgi gördü. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen geceye onur konuğu olarak katılan sanatçı Sayın, salona girişinde kendisini ayakta karşılayan hayranlarını bir süre selamladı. Ankara Devlet Halk Müziği Korosu sanatçısı Hayrettin Süzer’in misafir sanatçı olarak yer aldığı konserde, salonda yer bulamayan çoğu izleyici de konseri merdivenlerde izledi. Demet Doğruöz’ün şefliğindeki Türk Sanat Müziği Korosu, “Susamış topraklar gibi gönüller”, “Mihrabım diyerek”, “Dün Göztepe’nin neş’eli bir alemi vardı”, “Kalamış” ve “Eller eller” gibi eserler başta olmak üzere, Emel Sayın’ın hayat verdiği, hafızalara kazınan ve sevilen şarkıları müzikseverler ile buluşturdu. 

UZUN İNCE BİR YOLDAYIM 

Emel Sayın’ın ses verdiği parçaların ardından, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nun torunu Hayrettin Süzer, “Uzun ince bir yoldayım” türküsünü seslendirdi. Türk Sanat Müziği Korosu’nun ardından sahneye çıkan Sayın, yıllardır sahnelerde olmasına rağmen çok heyecanlı olduğunu söyledi. Muğla’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Emel Sayın, “Bugün seslendirdiğiniz parçalar ile ömrüm gözlerimin önünden geçti” dedi. Konuşması sırasında zaman zaman dinleyicilerle şakalaşan Sayın, eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu. Sanatçı, daha sonra hayranları için “Duydum ki unutmuşsun”, “Çile bülbülüm çile” ve “Mavi boncuk” parçalarını seslendirdi. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, konserin ardından Emel Sayın’a plaket ve çiçek takdim etti. 

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