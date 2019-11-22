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ÖNDER korusundan Üsküp'te konser

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve El-Hilal Yardım Kuruluşu iş birliğiyle ÖNDER Türk Müziği Gençlik Korosu Üsküp’te Türk müziği konseri verdi.

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Uluslararası Balkan Üniversitesinde düzenlenen konsere, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tayfur Esen, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Eğitim Komisyonu Başkanı Mehmet Sönmez, Kuzey Makedonya merkezli El Hilal Yardım Kuruluşu Başkanı Behicüddin Şehabi ve Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem’in yanı sıra Türk ve yerel kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Tayfur Esen, “Ümit ediyorum burada parçalarımızı seslendirdikçe herkes kendisinden bir pay bulacak” dedi.

BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Esen şöyle devam etti: “Biz hiçbir zaman Bursa’yı ve İstanbul’u Üsküp’ten, Kalkandelen’den ayırmadık. Oralar ne kadar bizim için kıymetli ise oradaki insanımız ne kadar kıymetli ve müziği önemseyen insanlarsa buradakilerin de aynı kanaatte olduklarını gördük. Bu nedenle şu an buralardayız.”  Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ÖNDER tanıtım filminin izlenmesinin ardından İstanbul Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan ÖNDER Türk Müziği Gençlik Korosu sahne aldı.

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