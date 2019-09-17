Onur Ödülü iki ustaya
26 Ekim’de başlayacak ve “Öze Dönüş” temasıyla gerçekleşecek 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Onur Ödülleri sahipleri belli oldu.
Onur Ödülleri bu yıl; henüz 14 yaşındayken ilk ödülünü Antalya’da alan, böylece festival tarihinin Altın Portakallı en genç oyuncusu olan Selma Güneri’ye ve Türk sinemasının en önemli jönlerinden ve karakter oyuncularından biri olan Ahmet Mekin’e verilecek. Ödüllerini Açılış Töreni’nde alacak olan iki usta oyuncu, festival kapsamında Antalyalılara özel bir sohbete de katılacaklar.
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