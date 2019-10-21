Opera sezonu açıldı
Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB), librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa’ya ait olan Puccini’nin “Madama Butterfly” operasını sahneledi.
Dünya opera edebiyatının en önemli eserleri arasında yer alan “Madama Butterfly” Antalyalı izleyiciler tarafından beğeniyle izlendi.
ELÇİLER AİDA’YI İZLEDİ
Öte yandan Ankara Devlet Opera ve Balesinin (DOB) yeni sezondaki iddialı eserlerinden Aida, Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nden sonra Ankara’da prömiyer yaparak, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. “Aida” operası, 3 bin kişilik ATO Congresium Salonu’nda dakikalarca ayakta alkışlandı. Eseri, Avusturya, Çekya, Finlandiya, Hırvatistan, İspanya, İrlanda, Japonya, Letonya ve Yunanistan’ın Ankara Büyükelçileri ve Fransa’nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı da izledi. Aida ile Radames’in imkansız aşkını işleyen eserin 5 Kasım’da gerçekleştirilecek bir sonraki temsili de ATO Congresium Salonu’nda olacak.
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