'Orta Asya değil Türkistan diyelim'

İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Bahariye Sanat Birimi tarafından hazırlanan “Zamanını Aşan Medeniyet: Özbekistan” sempozyumu sona erdi.Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TİKA’nın destek verdiği sempozyum, İstanbul ve Marmara üniversiteleri iş birliğiyle Bahariye Mevlevihanesi’nde gerçekleştirildi.

HAZAR’DAN ÇİN’E...

Prof. Dr. İsmail Coşkun’un yönettiği “Geçmişten Günümüze Özbekistan” başlıklı oturumda konuşan Prof. Dr. Mustafa Budak, Türk İslam coğrafyasının Hazar Denizi’nden Çin’e kadar devam eden geniş bir coğrafya olduğunu söyledi.“Orta Asya”dan daha anlamlı bulduğu “Türkistan” kavramının kullanılması gerektiğini anlatan Budak, “Bugün Türkistan coğrafyasında 5 devlet bulunsa da bu devletler arasında gelişecek olan siyasi, askeri, kültürel ve ilmi ilişkiler, Türkistan idealini canlı tutacaktır.” diye konuştu.

ÖNEMLİ TEKLİFLER GETİRİLDİ

Sempozyum çerçevesinde üç öneri sunan Mustafa Budak, Özbekistanlı hacıların hac farizalarını yerine getirirken kullandıkları Buhara, Semerkand, İstanbul ve Mekke hattının yeniden canlandırılmasını istedi. Budak ayrıca, Türkistan ile Özbekistan arasında ilmi kültürel ilişkilerin canlanması açısından Özbekistan’da ortak bir Türk-Özbek üniversitenin kurulması gereğine işaret etti. Budak’ın bir diğer önerisi ise ortak bir dilin ortaya çıkartılması için dil merkezinin kurulması oldu. Sempozyumda 8 oturumda toplam 24 tebliğ sunuldu. Etkinliğin ikincisinin 7-15 Eylül arasında Taşkent’te yapılması planlanıyor.