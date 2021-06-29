Orta Çağ kalelerinin önemli örneklerin... Turizme kazandırılmayı bekliyor

AA 29 Haziran 2021 Salı 14:01 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 14:01

Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekai Erdal, AA muhabirine, ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Kesmetaş köyündeki İrun Kalesi'nin özellikle Orta Çağ kalelerinin önemli örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Bölgede bilimsel çalışmayı Prof. Dr. Ali Boran başkanlığında bir ekiple 2000 ve 2006 yılları arasında gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdal, bu çalışma neticesinde kalede gerekli çalışmaların yapıldığını, bilim dünyasına az da olsa bir katkı sağlandığını belirtti.

Kalenin kimler tarafından ve ne zaman yapıldığının belli olmadığını ifade eden Erdal, "Kaleyle ilgili en erken verileri Orta Çağ dönemi Müslüman Arap coğrafyacılardan ve seyyahlardan bilgi edinmek mümkündür." dedi.

Kalenin 1142 yılında İmadeddin Zengi tarafından Zengilerin kontrolüne geçirildiğini dile getiren Erdal, 1146 yılında ise Artuklu Hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından Zengilerden alınarak Artuklu topraklarına katıldığını belirtti.

Erdal, yakınlarından geçen 3 vadiye askeri, ticari ve güvenlik açısından hakim olan kalenin üçgen formunda olduğunu, içerisinde askeri amaçlı binaların inşa edildiğini bildirdi.

Burasının, Osmanlı döneminde askeri amaca daha fazla hizmet eden bir kale olduğunu aktaran Erdal, şunları söyledi:

"İrun Kalesi, birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Kalenin ilk yapımı belli olmamakla birlikte, arşiv vesikalarına göre Artuklulur, Zengiler akabinde tekrar Artuklular, Eyyubi, Akkoyunlu, Sefevi ve Osmanlı'ya ev sahipliğini yaptığını zikretmek mümkündür."

İrun Kalesi'nin gerekli altyapının sağlanmasının ardından turizme açılabileceğini dile getiren Erdal, konum itibarıyla doğa yürüyüşleri için de uygun bir bölgede yer aldığını bildirdi.

- "KALEYİ HERKESİN GELİP GÖRMESİ LAZIM"

Vatandaşlardan Burhan Yeyrek de geçmişi çok eskiye dayanan ilçenin en dikkat çekici yerlerinden birinin de İrun Kalesi olduğunu belirtti.

Yeyrek, "Birçok medeniyete ev sahipliği yapan kaleyi herkesin gelip görmesi lazım." diye konuştu.

Fatih Özcan da köylerinde yer alan kalenin muhteşem bir mimariye sahip olduğunu ve fırsat buldukça kaleyi ziyaret ettiklerini dile getirdi.

Kalenin gelecek nesillere aktarılmasını istediklerini ifade eden Özcan, "Bu nedenle kaleye sahip çıkılmasını ve gerekli çalışmaların ardından kalenin turizme kazandırılmasını istiyoruz." dedi.