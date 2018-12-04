Orwell'in '1984'ü tiyatro sahnesinde

George Orwell’in kült eseri “1984”, tiyatro sahnesine taşınıyor. Taner Barlas’ın kurgusuyla ve Rutkay Aziz’in yönetmenliğinde sahnelenecek olan “1984 (Büyük Gözaltı)” adlı oyun, Perdeci Oyuncuları ve AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye konuyor. “1984 (Büyük Gözaltı)” oyunu, 14 Aralık Cuma akşamı 20.30’da artısahne Mecidiyeköy’de gerçekleşecek prömiyerinin hemen ardından, 15 Aralık Cumartesi akşamı 20.30’da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek.

Edebiyat tarihinin en önemli distopya romanlarından biri olan “1984”, “1984 (Büyük Gözaltı)” adıyla tiyatroseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Robert Owens, Wilton E. Hall ve William A.Miles’ın uyarladığı, Artun Özsemerciyan ve Celal Üster’in roman ve oyun çevirilerinden yararlanarak Taner Barlas’ın kurguladığı oyun, Rutkay Aziz’in yönetmenliğinde sahneleniyor.

“1984 (Büyük Gözaltı)”da Rutkay Aziz, Taner Barlas, Ekin Aksu, Özcan Alpar, Levent Yılmaz, Aytaç Öztuna, Hüseyin Uçurtma ve Hüseyin Demir birlikte rol alıyor. Oyundaki videoda yer alan oyuncular ise Ali Gül, Ezgi Erdilek, Aykut İşpir, Gülşah Kıray Barlas, Bekir Akbaş ve Özgür Can Akbaş. Dekor ve kostüm tasarımını Metin Deniz’in, müziklerini Cahit Berkay’ın, ışık tasarımını Mahmut Özdemir’in hazırladığı oyunun reji asistanlığını ise Andaç Sayın üstleniyor.