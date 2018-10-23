Osmanlı Devleti'nin İznik'te yaptırdığı ilk hamam bulundu

Milattan öncesine dayanan binlerce yıllık tarihiyle bilinen İznik'te yapılan arkeolojik çalışmalarda bir tarihi esere daha rastlandı.

Osmanlı Devleti tarafından yapılan ilk hamam

Osmanlı padişahı Orhan Gazi tarafından 14. yüzyılda, Bizans'ın fethinden sonra yapılan hamam gün yüzüne çıkarıldı.

Orhan Hamamı, İznik'te Osmanlı Devleti tarafından inşa edilen ilk hamam olma özelliğini taşıyor.

Müze Müdürlüğüne bağlı 6 kişinin görev yaptığı kazı çalışmasının ardından hamamın yakın zamanda ziyarete açılması bekleniyor.

Ordu mensupları için inşa edildi

Eski İznik Müze Müdürü Taylan Sevil, kazı çalışması ve hamam hakkında şu bilgileri verdi:

"Bizans, Orhangazi tarafından 14'üncü yüzyılda fethedildi. Bu fethin öncesindeki süreçte hamamın çok yakınında olan Yenişehir Kapısı'ndan Osmanlı ordusunun giriş yaptığı bilinmektedir. Bu bölgede ordu konaklamıştır. Burada konaklayan ordunun temizlik ihtiyacını karşılamak için bu hamam inşa edilmiş, ibadet ihtiyacı için ise aynı bölgede Orhan Gazi Camii inşa edilmiştir."

Orhan Hamamı'nın çok önemli bir tarihi yapı olduğunu vurgulayan Taylan Sevil, "Orhan Hamamı o dönem için İznik'teki en erken yapılardan biridir. İznik'te az sayıda bulunan Osmanlı hamamlarının ilki Orhan Hamamıdır" dedi.