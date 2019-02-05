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'Osmanlı toprağı kaydı altımızdan' 

Yazar, hat ve ebru sanatçısı Prof. Dr. Uğur Derman’ın ‘Ömrümün Bereketi 2’ adlı kitabı Kubbealtı Yayınları tarafından okura sunuldu.

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Kitabın tanıtım toplantısına katılan Derman, gençlere özellikle Refik Halid Karay’ın romanlarını okumayı tavsiye etti. ‘’Türkçeyi düzgün konuşmak, kendi meramını anlatabilmek için çok önemli’’ diyen Derman ‘’Bunu arzu eden gençler Refik Halit Karay’ın eserlerini okusunlar. Osmanlı devrinde yetişip cumhuriyet döneminde eser veren şahsiyetlerin eserlerini okumak lazım” dedi. Derman, cumhuriyetin ilk yıllarındaki entelektüellerin kendilerini çok iyi yetiştirmiş bireyler olduğuna dikkati çekerek, “Eskiden rastladığım kimseleri bugün bulamamanın üzüntüsü içerisindeyim. O nesil maalesef bitti. Biz onlardan sonra köprü vaziyetine geldik ama bizim köprülüğümüz hiçtir. O eski nesli bir tanımış olsaydınız ne feyizli kimselerdi, Osmanlı toprağı kaydı altımızdan. Onun için üzgünüm” şeklinde konuştu.      

Uğur Derman, Kubbealtı’nda anılarını anlattı ve kitaplarını imzaladı. Derman yeni kitabını eğitimci-yazar merhum Mahir İz’e ithaf etti. 

 

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