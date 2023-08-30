Osmanlı'dan Irak'a emanet kalan 138 yıllık ilim ve irfan yuvası: Biyare Medresesi

Biyare Medresesi, Süleymaniye'de 138 yıl önce "Şeyh Ömer" olarak tanınan Ömer Ziyaaddin tarafından kuruldu.

Her dönem Irak'ın yanı sıra komşu ülkelerden de öğrenci ve ziyaretçilerin olduğu medrese, bünyesindeki kütüphanede nadide kitaplara da ev sahipliği yapıyor.

- 80 ÖĞRENCİ İSLAMİ EĞİTİM ALIYOR



Biyare Medresesi Cuma muezzinlerinden Seyif Gafur Şeyh Ahmed Ebabeyl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, medresenin, Hawraman şeyhleri tarafından "Allah rızası için, İslami ilimlerin ve şeriatın öğrenilmesi için" inşa edildiğini söyledi.

Ebabeyl, "Bu medresede yaklaşık 80 öğrenci İslam ve şeriat eğitimi alıyor ve akabinde imamlık icazetine hak kazanıyorlar." dedi.

Hayırseverlerin buraya hizmet ettiğini ve medresedekilerin günlük iaşelerini karşıladıklarını aktaran Ebabeyl, "Bu medresenin bir bölümü cami. Bu nedenle camide oturmak, yemek, konuşmak ve uyumak doğru bir şey değil. Bu nedenle medrese camiden taşla ayrılmış ve bu şekilde buna mani olunmuştur." diye konuştu.

- BİR ÖĞRENCİNİN YETİŞMESİ 9 YILI BULABİLİR



Müdderis Molla Mahmut da burada daha önce de Hawraman şeyhlerinin ilim ve eğitim hizmetinde bulunduklarını, bunlardan biri olan Molla Abdulkerim Müdderis'in geçmişte Irak Müftülüğü yaptığını belirtti.

Eskiden bölgede birçok medresede icazetlerin buradan yetişen müderrislerce verildiğini anlatan Mahmut, "Bir Osmanlı Padişahı da bu medreseye Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'ini vermiş. Hala burada muhafaza ediliyor. Burada öğrencilere İslami ilimler ve akli ilimler de öğretiliyor." ifadelerini kullandı.

Medresenin aynı zamanda onlarca şiir ve ilim erbabı yetiştirdiğini aktaran Mahmut, içinde bulundurduğu kütüphanede de nadide eserler yer aldığını vurguladı.

Medresede görevli Molla Ömer de verilen derslere ilişkin, şunları söyledi:

"Buradaki dersler yıllık değil. Öğrenciler bu verdiğimiz ders ve ilimleri öğrenene kadar süreç devam ediyor. 7-9 yıl gibi bir süre bile gerekebilir. Öğrenciler yeterli seviyeye gelebilsin ve tüm İslami ilimlere vakıf olsun."