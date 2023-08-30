İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ağustos 2023 Çarşamba / 14 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7484
  • EURO
    29,2455
  • ALTIN
    1671.98
  • BIST100
    7907.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Kültür Sanat
  • >
  • Osmanlı'dan Irak'a emanet kalan 138 yıllık ilim ve irfan yuvası: Biyare Medresesi
Kültür Sanat

Osmanlı'dan Irak'a emanet kalan 138 yıllık ilim ve irfan yuvası: Biyare Medresesi

Irak'ın Süleymaniye kentinde 1885 yılında kurulan ve Osmanlı Padişahı'nın Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'ini hediye ettiği Biyare Medresesi, hala çevre ülkelerden onlarca kişinin İslami ilimler öğrendiği bir merkez olarak faaliyetlerine devam ediyor.

AA30 Ağustos 2023 Çarşamba 14:46 - Güncelleme:
Osmanlı'dan Irak'a emanet kalan 138 yıllık ilim ve irfan yuvası: Biyare Medresesi
ABONE OL

Biyare Medresesi, Süleymaniye'de 138 yıl önce "Şeyh Ömer" olarak tanınan Ömer Ziyaaddin tarafından kuruldu.

Her dönem Irak'ın yanı sıra komşu ülkelerden de öğrenci ve ziyaretçilerin olduğu medrese, bünyesindeki kütüphanede nadide kitaplara da ev sahipliği yapıyor.

- 80 ÖĞRENCİ İSLAMİ EĞİTİM ALIYOR

Biyare Medresesi Cuma muezzinlerinden Seyif Gafur Şeyh Ahmed Ebabeyl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, medresenin, Hawraman şeyhleri tarafından "Allah rızası için, İslami ilimlerin ve şeriatın öğrenilmesi için" inşa edildiğini söyledi.

Ebabeyl, "Bu medresede yaklaşık 80 öğrenci İslam ve şeriat eğitimi alıyor ve akabinde imamlık icazetine hak kazanıyorlar." dedi.

Hayırseverlerin buraya hizmet ettiğini ve medresedekilerin günlük iaşelerini karşıladıklarını aktaran Ebabeyl, "Bu medresenin bir bölümü cami. Bu nedenle camide oturmak, yemek, konuşmak ve uyumak doğru bir şey değil. Bu nedenle medrese camiden taşla ayrılmış ve bu şekilde buna mani olunmuştur." diye konuştu.

- BİR ÖĞRENCİNİN YETİŞMESİ 9 YILI BULABİLİR

Müdderis Molla Mahmut da burada daha önce de Hawraman şeyhlerinin ilim ve eğitim hizmetinde bulunduklarını, bunlardan biri olan Molla Abdulkerim Müdderis'in geçmişte Irak Müftülüğü yaptığını belirtti.

Eskiden bölgede birçok medresede icazetlerin buradan yetişen müderrislerce verildiğini anlatan Mahmut, "Bir Osmanlı Padişahı da bu medreseye Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'ini vermiş. Hala burada muhafaza ediliyor. Burada öğrencilere İslami ilimler ve akli ilimler de öğretiliyor." ifadelerini kullandı.

Medresenin aynı zamanda onlarca şiir ve ilim erbabı yetiştirdiğini aktaran Mahmut, içinde bulundurduğu kütüphanede de nadide eserler yer aldığını vurguladı.

Medresede görevli Molla Ömer de verilen derslere ilişkin, şunları söyledi:

"Buradaki dersler yıllık değil. Öğrenciler bu verdiğimiz ders ve ilimleri öğrenene kadar süreç devam ediyor. 7-9 yıl gibi bir süre bile gerekebilir. Öğrenciler yeterli seviyeye gelebilsin ve tüm İslami ilimlere vakıf olsun."

  • Biyare Medrese
  • İslami İlimler
  • Süleymaniye

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.