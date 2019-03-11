18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4603
  • 6,1201
  • 227.283
  • 101.538
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Öykü dolu bir yolculuk

Bu yıl ilki düzenlenecek İstanbul Öykü Festivali, 15 ve 16 Mart’ta edebiyat tutkunlarını bol öykülü bir yolculuğa çıkaracak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edebiyatın en kadim türlerinden sayılan öykü için Türkiye’de ilk defa bir festival düzenleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ile TYB İstanbul Şubesi’nin ortaklığında bu yıl ilki gerçekleşecek “İstanbul Öykü Festivali” için geri sayım başladı. 

ÖZEL OTURUMLAR VAR

Öykücülerden öykü eleştirmenlerine, yaşayan ustalardan vefat eden kalem erbabına kadar birçok öykücüyü kürsüye taşıyacak olan festivalde, Ömer Seyfettin ve Mustafa Kutlu için özel söyleşi programları düzenlenecek. 

Cihan Aktaş’ın onur konuğu olacağı festivalde, ayrıca kitap sergilerine, imza etkinliklerine, öykü okumalarına ve öykü atölyesine de ver verilecek. 15 ve 16 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan festival, TYB İstanbul Şubesi’nde ve halka açık olacak. 

Necip Tosun, Ali Ural, Ali Ayçil, Erhan Genç, Osman Koca, Yunus Emre Özsaray, Prof. Cüneyt Issı, Recep Seyhan, Kamil Eşfak Berki, Mukadder Gemici’nin de aralarında olduğu çok sayıda yazar festivalde konuşmacı olarak yer alacak.   

Hayalimizi gerçekleştirdik

İstanbul Öykü Festivali’nin mahiyeti hakkında açıklamada bulunan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, İstanbul’un kadim öyküsünü şehirde yaşayanlarla paylaşmak, kendi gündemini belirleyen İstanbul’da gündemi edebiyata çevirmek için festivali hayata geçirdiklerini söyledi. 

AK Parti seçim bürosuna provokasyon girişimi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bilim insanları keşfetti: Uykuda onarıyor

Bilim insanları keşfetti: Uykuda onarıyor

Buteflika ülkesine döndü

Buteflika ülkesine döndü

Başkan Erdoğan: Kendi içinizde bölünmeyeceksiniz

Başkan Erdoğan: Kendi içinizde bölünmeyeceksiniz

PKK'ya hava operasyonu: Hedefler yerle bir edildi

PKK'ya hava operasyonu: Hedefler yerle bir edildi

Trump'tan 8,6 milyar dolarlık istek

Trump'tan 8,6 milyar dolarlık istek

'299 PKK iltisaklıyı listelerine koyanlara sözümüz olacak'

'299 PKK iltisaklıyı listelerine koyanlara sözümüz olacak'

İran'dan Irak'a 'vizelerin kaldırılması' teklifi

İran'dan Irak'a 'vizelerin kaldırılması' teklifi

Bakan Kurum açıkladı: Uygulama 2021'de başlayacak

Bakan Kurum açıkladı: Uygulama 2021'de başlayacak
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan Twitter paylaşımı: Bozulmasın o güzel gözler

Başkan Erdoğan´dan Twitter paylaşımı: Bozulmasın o güzel gözler

Stockholm'de büyük patlama

Stockholm'de büyük patlama

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA