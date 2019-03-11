Öykü dolu bir yolculuk

Edebiyatın en kadim türlerinden sayılan öykü için Türkiye’de ilk defa bir festival düzenleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ile TYB İstanbul Şubesi’nin ortaklığında bu yıl ilki gerçekleşecek “İstanbul Öykü Festivali” için geri sayım başladı.

ÖZEL OTURUMLAR VAR

Öykücülerden öykü eleştirmenlerine, yaşayan ustalardan vefat eden kalem erbabına kadar birçok öykücüyü kürsüye taşıyacak olan festivalde, Ömer Seyfettin ve Mustafa Kutlu için özel söyleşi programları düzenlenecek.

Cihan Aktaş’ın onur konuğu olacağı festivalde, ayrıca kitap sergilerine, imza etkinliklerine, öykü okumalarına ve öykü atölyesine de ver verilecek. 15 ve 16 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan festival, TYB İstanbul Şubesi’nde ve halka açık olacak.

Necip Tosun, Ali Ural, Ali Ayçil, Erhan Genç, Osman Koca, Yunus Emre Özsaray, Prof. Cüneyt Issı, Recep Seyhan, Kamil Eşfak Berki, Mukadder Gemici’nin de aralarında olduğu çok sayıda yazar festivalde konuşmacı olarak yer alacak.