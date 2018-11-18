Oyunculuk palto giyip çıkarmak gibi
TRT 1’in sevilen dizilerinden ‘Payitaht Abdülhamid’de rol alan oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, ‘Vapurda Çay Simit Sohbet’ programının konuğu oldu.
Ömer Öztürk’ün sunduğu programda Türkoğlu hem iş hem özel yaşamına ilişkin bilinmeyenleri anlattı. Oyunculuğu paltoya benzeten Türkoğlu “Oyunculuk aslında paltoyu giyip çıkarmak gibidir. Eğer sokağa yansıtıyorsanız bir problem var demektir. Biz de o repliklerle, kimliklerle o enstrümanlar ile gezmiyoruz. Oyunculuğun başında eğitim alınırken mesleki deformasyonlar ortaya çıkabilir ama bunlar normal şeylerdir, geçicidir kısa sürer.” dedi.
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