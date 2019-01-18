Özal’a özel

1980 darbesi sonrası iktidara gelen Özal, iktidarda kaldığı süre içinde izlediği politikalar ile Türkiye’de birçok yasağın kalkmasına öncülük etti. Ekonomik politikalarıyla da Türkiye’yi Dünya’ya açtı ve uluslararası ekonomik sisteme entegre etti. Siyaset ve toplum üzerindeki vesayet odaklarıyla mücadele etti. Bu açıdan Türk siyasetinde müstesna bir yere sahip olan Özal’ın sosyal ve siyasal düşüncesi vefatının 25. yılında tüm boyutlarıyla dergide ele alınıyor. Tüm makalelere derginin web sayfasından da (www.muhafazakar.com) ulaşılabilir.