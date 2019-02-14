Ozan Arif’e veda

BOMBALI SALDIRIDAN KURTULDU

Aşık geleneğinin önemli temsilcilerinden biri olan Ozan Arif, 1980 öncesinde verdiği konserlerde defalarca saldırı girişimine uğramış, tehditler almıştı. Bir konseri sırasında uğradığı bombalı saldırıdan kıl payı kurtulmuştu.

1980 darbe sonrası sürgünde yaşadı

Ülkücü-milliyetçi camianın uzun yıllardır sesi olan sanatçı Ozan Arif, 12 Eylül 1980 ve 1991 yılları arasında Almanya’da yaşadı. 1991’de yurda döndüğünde yaklaşık yarım milyon insan tarafından karşılandı. Türk Halk Edebiyatı`nın şiir, atışma, muamma, irticalen şiir söyleme, güzelleme ve diğer dallarında çeşitli tarihlerde aldığı Türkiye birincilikleri bulunan sanatçı, Konya Aşıklar Bayramı`nda 1976, 1977 ve 1978 yıllarında altın madalyalar kazanmıştı.

PORTRE

Ozan Arif, Giresun’un Alucra ilçesine bağlı şimdiki ismi ile Yükselen eski adı ile Hapu köyünde 10 Haziran 1949’da doğdu. Babasının memuriyeti dolayısıyla, ilk ve ortaokulu Samsun’da bitirdi. 1970’ten itibaren öğretmen ve okul müdürü olarak dokuz yıl eğetim camiasında yer aldı. 1980 darbesinden sonra 11 yıl Almanya’da sürgün hayatı yaşadı. Özellikle milliyetçi kesimin beğendiği, tutkuyla dinlediği ozandı.