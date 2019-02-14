İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2844
  • 5,9574
  • 221.814
  • 101.645
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Ozan Arif’e veda

Ülkücü camianın önemli isimlerinden, sanatçı Ozan Arif vefat etti. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra yurt dışına çıkmak zorunda kalan sanatçı, 1991 yılına kadar sürgünde vatan hasreti çekmişti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ozan Arif adıyla bilinen Arif Şirin, Samsun’da 69 yaşında yaşamını yitirdi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavi gören Şirin, dün sabah erken saatlerde hayatını kaybetti. Bir süredir kanserle mücadele eden Şirin’in cenazesi, 16 Şubat Cumartesi günü Samsun’daki Büyük Cami’de öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.         

ALP ŞİRİN: ACIMIZ BÜYÜK

Arif Şirin’in oğlu Mehmet Alp Şirin, babasının yakın arkadaşları yurt dışından geleceği için cenaze töreninin cumartesiye alındığını belirterek “Acımız büyük. Babamın çok arzusu vardı. Millet ve vatan için daha iyiyi, daha güzeli istedi, hayali buydu” ifadelerini kullandı.      

BOMBALI SALDIRIDAN KURTULDU

Aşık geleneğinin önemli temsilcilerinden biri olan Ozan Arif, 1980 öncesinde verdiği konserlerde defalarca saldırı girişimine uğramış, tehditler almıştı. Bir konseri sırasında uğradığı bombalı saldırıdan kıl payı kurtulmuştu. 

1980 darbe sonrası sürgünde yaşadı

Ülkücü-milliyetçi camianın uzun yıllardır sesi olan sanatçı Ozan Arif, 12 Eylül 1980 ve 1991 yılları arasında Almanya’da yaşadı. 1991’de yurda döndüğünde yaklaşık yarım milyon insan tarafından karşılandı. Türk Halk Edebiyatı`nın şiir, atışma, muamma, irticalen şiir söyleme, güzelleme ve diğer dallarında çeşitli tarihlerde aldığı Türkiye birincilikleri bulunan sanatçı, Konya Aşıklar Bayramı`nda 1976, 1977 ve 1978 yıllarında altın madalyalar kazanmıştı.

PORTRE

Ozan Arif, Giresun’un Alucra ilçesine bağlı şimdiki ismi ile Yükselen eski adı ile Hapu köyünde 10 Haziran 1949’da doğdu. Babasının memuriyeti dolayısıyla, ilk ve ortaokulu Samsun’da bitirdi. 1970’ten itibaren öğretmen ve okul müdürü olarak dokuz yıl eğetim camiasında yer aldı. 1980 darbesinden sonra 11 yıl Almanya’da sürgün hayatı yaşadı. Özellikle milliyetçi kesimin beğendiği, tutkuyla dinlediği ozandı. 

CHP´li başkan Özlem Çerçioğlu, afişim görünmüyor diye ağaçları kestirdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Firari FETÖ'cü yakalandı

Firari FETÖ'cü yakalandı

ABD'den İran'a yeni yaptırım

ABD'den İran'a yeni yaptırım

'Güven artırıcı' önlemler üzerine çalışılacak

'Güven artırıcı' önlemler üzerine çalışılacak

Bunu yapmayan yandı! Para cezası var

Bunu yapmayan yandı! Para cezası var

Bakan Akar NATO karargahında

Bakan Akar NATO karargahında

Sanayi devinden 3,7 milyar lira net kar

Sanayi devinden 3,7 milyar lira net kar

Terörün gelir kaynağı: Ellerinde tuttukları sınır bölgeleri

Terörün gelir kaynağı: Ellerinde tuttukları sınır bölgeleri

İran'da terör saldırısı: 27 ölü

İran'da terör saldırısı: 27 ölü
 

POPÜLER HABERLER

Hindistan, İsrail´den 54 adet insansız hava aracı alımını onayladı

Hindistan, İsrail´den 54 adet insansız hava aracı alımını onayladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA