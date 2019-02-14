Ozan Arif’e veda
Ülkücü camianın önemli isimlerinden, sanatçı Ozan Arif vefat etti. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra yurt dışına çıkmak zorunda kalan sanatçı, 1991 yılına kadar sürgünde vatan hasreti çekmişti.
Ozan Arif adıyla bilinen Arif Şirin, Samsun’da 69 yaşında yaşamını yitirdi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavi gören Şirin, dün sabah erken saatlerde hayatını kaybetti. Bir süredir kanserle mücadele eden Şirin’in cenazesi, 16 Şubat Cumartesi günü Samsun’daki Büyük Cami’de öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
ALP ŞİRİN: ACIMIZ BÜYÜK
Arif Şirin’in oğlu Mehmet Alp Şirin, babasının yakın arkadaşları yurt dışından geleceği için cenaze töreninin cumartesiye alındığını belirterek “Acımız büyük. Babamın çok arzusu vardı. Millet ve vatan için daha iyiyi, daha güzeli istedi, hayali buydu” ifadelerini kullandı.
BOMBALI SALDIRIDAN KURTULDU
Aşık geleneğinin önemli temsilcilerinden biri olan Ozan Arif, 1980 öncesinde verdiği konserlerde defalarca saldırı girişimine uğramış, tehditler almıştı. Bir konseri sırasında uğradığı bombalı saldırıdan kıl payı kurtulmuştu.
1980 darbe sonrası sürgünde yaşadı
Ülkücü-milliyetçi camianın uzun yıllardır sesi olan sanatçı Ozan Arif, 12 Eylül 1980 ve 1991 yılları arasında Almanya’da yaşadı. 1991’de yurda döndüğünde yaklaşık yarım milyon insan tarafından karşılandı. Türk Halk Edebiyatı`nın şiir, atışma, muamma, irticalen şiir söyleme, güzelleme ve diğer dallarında çeşitli tarihlerde aldığı Türkiye birincilikleri bulunan sanatçı, Konya Aşıklar Bayramı`nda 1976, 1977 ve 1978 yıllarında altın madalyalar kazanmıştı.
PORTRE
Ozan Arif, Giresun’un Alucra ilçesine bağlı şimdiki ismi ile Yükselen eski adı ile Hapu köyünde 10 Haziran 1949’da doğdu. Babasının memuriyeti dolayısıyla, ilk ve ortaokulu Samsun’da bitirdi. 1970’ten itibaren öğretmen ve okul müdürü olarak dokuz yıl eğetim camiasında yer aldı. 1980 darbesinden sonra 11 yıl Almanya’da sürgün hayatı yaşadı. Özellikle milliyetçi kesimin beğendiği, tutkuyla dinlediği ozandı.
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