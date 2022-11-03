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Kültür Sanat

Paha biçilemez keşif! Onlarca yıl toprağın altında kaldı: Milyonlarca kişi izledi

Toprak altından çıkan eserlere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Paslı halde bulunan ve değerine paha biçilemeyen eserlere son olarak bir yenisi daha eklendi. 2. Dünya Savaşı'nda en çok kullanılan silahlardan biri olan MAUSER KARABİNER 98 K (KAR98K) silahında kullanılan süngü yıllarca toprağın altında kaldığı için tanınmaz hale gelmişti, 78 yıl sonra muhteşem değişimi hayran bıraktı.

Yeni Şafak3 Kasım 2022 Perşembe 13:32 - Güncelleme:
Paha biçilemez keşif! Onlarca yıl toprağın altında kaldı: Milyonlarca kişi izledi
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Toprağın altından çıkarılan değerli eşyalara bir yenisi daha eklendi. Yıllarca toprağın altında çürümeye terk edilmişti.. Son hali herkesi şaşırttı.

BÜYÜK MERAK KONUSU OLMUŞTU

Üzeri pasla kaplı halde bulunan nesnenin ne olduğu büyük merak konusu oldu.

Youtube'da restorasyon videoları yapan bir Youtuber onu eski haline getirmeye karar verdi.

MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Restore ederken uyguladığı yöntemleri tek tek paylaşan adamın videosu milyonlarca kez izlendi. Herkes cismin son halini merak ederken video bir anda viral oldu.

Sabırlı bir restorasyon çalışmasının ardından ortaya değerine paha biçilemeyecek kadar değerli bir cisim çıktı.

2. DÜNYA SAVAŞINDAN KALMA

2. Dünya Savaşı'nda en çok kullanılan silahlardan biri olan MAUSER KARABİNER 98 K (KAR98K) silahında kullanılan süngü yıllarca toprağın altında kaldığı için tanınmaz hale gelmişti.

78 yıl boyunca toprağın altında çürümeye terk edilen süngünün usta ellerdeki muhteşem değişimi hayran bıraktı.

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