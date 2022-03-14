İSTANBUL 6°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2022 Pazartesi / 11 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7854
  • EURO
    16,2242
  • ALTIN
    933.146
  • BIST100
    2088.8
Kültür Sanat

Pakistan'da Türk kültürü tanıtıldı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Ulusal Modern Diller Üniversitesinin (NUML) organize ettiği bahar festivalinde açılan stantta Türk kültürünün tanıtımı yapıldı.

AA14 Mart 2022 Pazartesi 15:47 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 15:47
ABONE OL

Ulusal Modern Diller Üniversitesinin İslamabad'daki ana kampüsünde düzenlenen etkinlikte dünyanın farklı yerlerinden birçok ülke, kurdukları stantlarla kültürel değerlerini tanıttı.

Türkiye'nin de büyük bir stantla temsil edildiği festivalde ziyaretçiler, Türk çayına, kahvesine ve yemeklerine yoğun ilgi gösterdi ve Türkiye'ye ait kültürel değerleri yakından tanıma fırsatı buldu.

Üniversitedeki Türkçe bölümünde okuyan Pakistanlı öğrencilerin "Diriliş Ertuğrul" dizisinden esinlenerek alp ve sultan kıyafeti giymesi ise dikkati çekti.

İlk defa ebru sanatı ile tanışan Pakistanlılar, müzik eşliğinde kağıdın suyla buluşarak sanata dönüşmesini beğeniyle izledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.