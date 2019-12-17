Perşembe günü ‘Sevmek Zamanı’ 

Sinemamıza damga vurmuş yönetmenlerden Metin Erksan’ın başyapıtlarından olan 1965 yapımı film, Beyoğlu’ndaki Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı’nda gösterilecek. Suretin aslına değil, fotoğrafta gördüğü ve kendi içinde inşa ettiği insana aşık olan boyacı Halil’in öyküsünü anlatan filmin gösteriminin ardından başrol oyuncularından Sema Özcan ve Süleyman Tekcan ile söyleşi de yapılacak.