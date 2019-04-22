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Piyanist ve şarkıcı Şevket Uğurluer hayatını kaybetti

Piyanist ve şarkıcı Şevket Uğurluer, 81 yaşında hayatını kaybetti.

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Müzik Yorumcuları Meslek Birliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Uğurluer'in cenazesi, 24 Nisan'da Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

- ŞEVKET UĞURLUER

Piyanist ve şarkıcı Şevket Uğurluer, 1938'de dünyaya geldi. Müzik çalışmalarına ilkokul döneminde mandolinle başlayan sanatçı, profesyonel çalışma hayatına 1955'de geçti. Dönemin belli başlı orkestralarında 1961 yılına kadar görev alan Uğurluer, henüz 17 yaşındayken Erol Büyükburç, Metin Ersoy, Kanat Gür ve Salim Ağırbaş'la birlikte kendi adını taşıyan bir orkestra kurdu.

"Şevket Uğurluer ve Arkadaşları" adlı orkestra ile devrin önemli şarkılarını seslendirip, folk ve klasik Türk müziği eserlerini caza adapte eden Uğurluer'in "Not Responsible", "Tombalacık Halimem", "You" isimli 45'lik plakları o yılların popüler eserler arasında yer aldı.

Aynı zamanda 1991'deki "Eurovision Şarkı Yarışması"na "İki Dakika" adlı şarkının bestecisi olarak katılan Uğurluer, TRT ekranlarında izleyiciyle buluşan "Anılarla Müzik" adlı programı, 20 yıl boyunca hazırlayıp, sundu. Uğurluer, geçen yıl ayrıca "25. İstanbul Caz Festivali" kapsamında "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne değer görülmüştü.

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