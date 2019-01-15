Plastik sanatlara ‘Milli’ dokunuş
Kültür ve Turizm Bakanlığı plastik sanatlar alanında her yıl düzenlediği üç ayrı yarışmayı, bu yıl Millî Mücadelenin 100’üncü yılına ithaf ediyor.
Türkiye’nin önemli resim ustalarından Şefik Bursalı anısına düzenlenen resim yarışması ile genç sanat kapsamındaki proje ve afiş tasarım yarışmalarda toplam 340 bin lira para ödülü dağıtılacak. Yarışmalara başvurular www.plastiksanat.kultur.gov.tr adresi üzerinden, e-devlet şifresiyle, online olarak yapılacak.
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