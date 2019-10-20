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Polis Başmüfettişi ressam Ahmet Sula, 50. sergisini Budapeşte'de açtı

Polis Başmüfettişi ressam Ahmet Sula, 50. sergisini Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de açtı.

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Yunus Emre Roma Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ferenc Zopcsak ve Tamas Rumi'nin eserlerinin yer aldığı ''Üç kıtada tek hat'' isimli sergide, Sula'nın çoğunluğu "felsefi resimlerden" oluşan eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sula, farklı sanat alanlarını bir yerde harmanlayıp Türk medeniyetini yansıtmaya çalıştığını belirterek, Türk dilini ve medeniyetini dünyaya tanıtmak için tarihi bir misyon üstlenen Yunus Emre Enstitüsü'nün başarı hikayesine katkıda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Yurt dışındaki onuncu sergisini açtığını ifade eden Sula, bu serginin Barış Pınarı Harekatı konusunda Türkiye'yi anlayan ve bu konudaki haklılığını dile getiren Macaristan'da olmasının kendisini mutlu ettiğini vurguladı.

Sula, şöyle devam etti:

"Ülkemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyanın başına bela, küresel bir sorun olan terörizmle mücadele ediyor. Avrupa'da bu mücadeleye ilk desteği Macaristan verdiğinde, ülkem ve kendim adına çok mutlu oldum. Burada Atilla'nın torunları Adem ile Havva'nın çocukları olarak birlikteyiz. Kültür, dil akrabalığımız olan belde de sergi açmak heyecan verici ve anlamlı. Sergiye ilgi de çok güzel. Ülkemizin haklı mücadelesini her alanda verdiğimize dair geri bildirimler benim için gurur kaynağı. Biz insanlara bu mücadelenin her yönüyle verilmesi gerektiğini bununla örnek ülke olduğumuzu gösteriyoruz."

Sula, söz, yazı ve resim sanatını Türk-İslam inanç ve kültürüyle harmanlayarak felsefi eserler ürettiğini belirterek, daha önce Doha, Dubai, Novi Pazar, Prizren, Saraybosna, Tokyo, Roma ve Üsküp'te sergi açtığını aktardı.

Uzun yıllar istihbarat ve terörle mücadele birimlerinde görev yaptığını aktaran Sula, halen polis başmüfettişi olarak hizmet vermeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

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