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Polisiye edebiyata adanmış bir festival

Her yıl polisiye romanın ünlü isimlerini ağırlayan “4. Kara Hafta İstanbul Festivali”, bugün başlıyor.

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Festivalin bu yılki teması, “Mike Hammer” karakteri olarak belirlendi. Festivale, dünyaca ünlü Wolfgang Schorlau, BA Paris gibi polisiye alanında uluslararası üne sahip yazarların yanı sıra Ahmet Ümit, Armağan Tunaboylu, Celil Oker, Erol Üyepazarcı, Sevin Okyay, Taner Ay, İskender Pala gibi yazarlar ile Türkiye Polisiye Yazarlar Birliği katılacak. İki gün sürecek festival kapsamında, “Tarihteki Polisiye-Polisiyedeki  Tarih”, “Polisiye Nasıl Yazılır?” ve “Güncel Olaylar, Siyaset ve Polisiye” gibi konuların işleneceği 7 konferans ücretsiz olarak meraklılarıyla buluşacak.

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