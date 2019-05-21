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Portmodernizm öldü mü?

1960 sonrası Amerika’da ortaya çıkan Postmodernizm, düşünce olarak mimaride, plastik sanatlarda ve yazın alanında etkili oldu.

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Genel anlamı itibariyle modernizmi takip eden süreç manasına geliyor. Türkiye’ye postmodernizm 30 yıl kadar gecikmeli olarak geldi. Postmodernizm, modern anlayışın ötesinde öz ve biçimde yeni bir yaklaşım süreci doğurdu. Tür ayrımlarının sınırları flulaştı. 

İki ayda bir yayınlanan Post Öykü dergisi de yeni sayısında (mayıs-haziran) ‘Postmodernizm öldü mü’ sorusunu soruyor. Bir dosya halinde işlenen konu etrafında Abdullah Kasay, Cemal Şakar, Özkan Gözel ve daha pek çok ismin görüşlerine yer veriliyor. Cemal Şakar yazısını bir yerinde ‘Kavramların sınırları silikleşince, onlar marifetiyle üretilen bilgi de silikleşmeden payını alır’ diyor. Dergide ayrıca, Abdullah Başaran ile ‘postmodern’ üzerine bir de söyleşi de var.

 

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