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'Rafadan Tayfa Dehliz Macerası'na yoğun ilgi

Türk yapımı çizgi film serisi 'Rafadan Tayfa'nın sinema uyarlaması 'Rafadan Tayfa Dehliz Macerası', vizyona girişinin dördüncü gününde 378 bin 255 kişi tarafından izlendi.

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Türk yapımı çizgi film serisi "Rafadan Tayfa"nın sinema uyarlaması "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası", minik sinemaseverlerden büyük ilgi görüyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, senaryosunda ve sanat yönetmenliğinde Ozan Çivit imzası bulunan film, vizyona girişinin dördüncü gününde 378 bin 255 kişi tarafından izlendi.

Filmin konusu

TRT'nin ortak yapımcı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği, animasyon ve post prodüksiyon işlemlerini İSF Studios'un üstlendiği filmin konusu şöyle:

Bir inşaat firması, mahalledeki evlerin sağlam olup olmadıklarına dair rapor çıkarmak için binaları incelemektedir. Ortada henüz bir netice yokken, oldukça eski olan bu evlerin yıkılacağı söylentisi mahalleli arasında hızla yayılmış, paniğe yol açmıştır. Hafızasına pek de güvenilmeyen Kuşçu Baba'nın, tarihi değerinden dolayı mahalleye dokunulamayacağını söylemesi mahalleli tarafından pek ciddiye alınmamış, bir tek Rafadan Tayfa ekibinin dikkatini çekmiştir. Çocuklar, Kuşçu Baba’nın kütüphanesinde İstanbul’un en eski dehlizlerinden birinin mahallelerinin altından geçtiğini öğrenirler. Geriye yapılacak tek bir şey kalmıştır, bu dehlizi keşfetmek ve mahalleyi kurtarmak.

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