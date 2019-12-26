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Kültür Sanat

Rafadan Tayfa’yla Göbeklitepe keşfi

Şanlıurfa’da ‘Rafadan Tayfa Göbeklitepe’ filminin galası yapıldı. Yönetmen ve yapımcı İsmail Fidan, filmi Avrupa’da izleyiciyle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. 

26.12.2019  02:34 - Güncelleme: 26.12.2019  02:35

Türk yapımı çizgi film serisi “Rafadan Tayfa Göbeklitepe” filminin galası Şanlıurfa’da yapıldı. Filmin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan, filmi bir buçuk yılda 80 kişinin emeğiyle yaptıklarını belirterek, ana temasının insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen Göbeklitepe olduğunu dile getirdi. Filmin İngilizce ve Almanca dublajları ile tüm dünyaya izlettirilmesinin de planlandığını vurgulayan Fidan, “Karakterlerimiz İstanbul’dan Şanlıurfa’ya geliyor. Şanlıurfa ve Göbeklitepe’yi çok güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Yoğun bir şekilde Göbeklitepe tarihinin yanı sıra kentin kendine has olan sıra gecelerini ve yemeklerini de tanıtıyoruz. Çocukların soluk soluğa izleyeceği bir macera filmi” diye konuştu.

2020’DE DEVAM EDECEK 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de “Filmi izleyen çocuklarımız kendi tarihlerini kafalarında şekillendirmiş olacak. 2019 Göbeklitepe yılıydı ancak bu filmle birlikte 2020 de Göbeklitepe yılı olarak devam edecektir.” dedi. Vizyona yarın girecek animasyon ve macera türü çizgi filmde “Rafadan Tayfa” ekibininbir kısmı 12 bin yıl öncesine gidilerek Göbeklitepe’nin nasıl inşa edildiği, nasıl oluştuğu ve bugüne nasıl geldiği anlatılıyor.      

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