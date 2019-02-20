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'Rant olmasa Netflix gelmezdi'

Yönetmen Murat Saraçoğlu: Türkiye’de dizi ve sinema sektörü büyüyor. Netflix gibi güçlü firmalar bile gelip burda iş yapıyor. Ticari rant görmeseler hiçbiri gelmezdi. 

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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yönetmenliğini üstlenen Murat Saraçoğlu, “Bizim çocukluğumuzda ya da ilk gençliğimizde, üçüncü dünya ülkelerinin veya sanayi ülkelerinin çektiği dizileri izlerdik. Bu şimdi tam tersine döndü. Netflix gibi yabancı içerik sahipleri, çok güçlü firmalar bile gelip Türkiye’de unsurlarını inşa ediyor. Ticari rant görmeseler hiçbiri gelmezdi” dedi. Türk yapımı dizi ve filmlerin birçok ülkede oynadığının altını çizen Saraçoğlu, “Dolayısıyla böyle büyük bir güç var elimizde. Bu büyümenin sektöre geri dönüşünün eşiğindeyiz” şeklinde konuştu.

Hikayelerimiz çok önemli

Murat Saraçoğlu: Ülkemizin hikayeleri dünyada karşılık buluyorsa bu yönden de biraz incelemek gerekir.

AYDINLAR KÜÇÜMSEDİ

Türkiye’nin uzun yıllardır dizi çeken bir ülke olduğunu hatırlatan Murat Saraçoğlu, “Biz iyi bir içerik üreticisiyiz. Kendi aydınlarımız yıllarca hep küçümseyerek bakmıştır dizilere. Hala öyle bakıyorlar ama hikayelerimiz dünyada karşılık buluyor” dedi.

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