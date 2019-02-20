'Rant olmasa Netflix gelmezdi'

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yönetmenliğini üstlenen Murat Saraçoğlu, “Bizim çocukluğumuzda ya da ilk gençliğimizde, üçüncü dünya ülkelerinin veya sanayi ülkelerinin çektiği dizileri izlerdik. Bu şimdi tam tersine döndü. Netflix gibi yabancı içerik sahipleri, çok güçlü firmalar bile gelip Türkiye’de unsurlarını inşa ediyor. Ticari rant görmeseler hiçbiri gelmezdi” dedi. Türk yapımı dizi ve filmlerin birçok ülkede oynadığının altını çizen Saraçoğlu, “Dolayısıyla böyle büyük bir güç var elimizde. Bu büyümenin sektöre geri dönüşünün eşiğindeyiz” şeklinde konuştu.

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