Yazar Rasim Özdenören, ekim ayında vefat eden yaklaşık 60 yıllık dostu, yazar, şair ve fikir adamı Nuri Pakdil’i anlattı. Ümraniye Belediyesinin düzenlediği “1. Ümraniye Kitap Fuarı”nın onur konuğu Rasim Özdenören, “Bir Tavır Adamı Nuri Pakdil” başlıklı bir konuşma yaptı.

Moderatörlüğünü Asım Gültekin’in üstlendiği etkinlik, Ümraniye Santral Meydanı’ndaki fuarın konferans salonunda gerçekleştirildi. Özdenören, tanışıklıklarının Kahramanmaraş’ta lise yıllarına dayandığı Nuri Pakdil’in her zaman uçlarda gezen birisi olduğunu belirterek, “Kendisini her zaman devrimci olarak lanse etmişti. Hayatında öyle olduğu gibi mematında da bu devrimciliğini, biricikliğini göstermiş oldu” diye konuştu.

Özdenören, Pakdil’in yazı üslubuna da değinerek, “Nuri Pakdil’in kitapları özetlenemez. Tıpkı şiirlerde olduğu gibi. Onun yazıları başlangıcından son zamanlarına kadar açıklıktan git gide muğlaklığa doğru seyretmiştir. Özellikle sükut döneminin ardından kendi şahsiyetini, biricikliğini koruyarak simgesel, imgesel üslubunu arttırdı. Hatta diyebilirim ki giderek kelimesizleşmeye doğru bir seyir izledi.” ifadelerini kullandı.

Pakdil’in ılımlılığı sevmediğine işaret eden Özdenören, hayatının ifrat ve tefrit ile geçiştiğini ve hiçbir zaman vasati olana talip olmadığını söyledi.

HER BİRİNİN LAKABI VAR

Özdenören, Nuri Pakdil’in “Yedi Güzel Adam”ın her birinden ayrı özelliğiyle bahsettiğini aktararak, şunları söyledi: “Mesela Nuri Pakdil’e ‘Tavır adamı’ diyen ilk biz olduk. Cahit (Zarifoğlu) için lisedeyken ‘Aristo’ deniyordu. Çünkü kimseyle konuşmaz, ortalama bir öğrenciydi. Daha sonra Necip Fazıl (Kısakürek) ona ‘Artiz’ dedi ve öyle anıldı. Erdem Bayazıt, ‘Bey’ lakabıyla anılırdı. Akif (İnan), ağa tavrına sahip olduğu için ‘Ağa’ olarak anıldı.

Alaeddin’e (Özdenören) Nuri Pakdil’in verdiği lakap ‘Deli fişek’tir, aramızdaki deli fişek oydu. Çünkü onun sağı solu belli olmazdı. Hem dalgın hem de hareketli bir insandı. Benim için denge adamı ve hepimizin aklı derdi.’’