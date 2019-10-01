‘Reis Bey’ Devlet Tiyatrosu’nda devam

Türk edebiyatının usta kalemi Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın “Gulyabani”, tüm zamanların yazarı William Shakespeare’in “Yanlışlıklar Komedyası”, İskender Pala’nın “Leyla ile Mecnun”, öykü ve tiyatro yazarı Haldun Taner’in “Keşanlı Ali Destanı”, oyun yazarı Ekrem Reşit Rey’in “Lüküs Hayat”, ünlü Alman tiyatro yazarı ve yönetmeni Bertolt Brecht’in “Küçük Burjuva Düğünü”, Adalet Ağaoğlu’nun “Kozalar”, Yılmaz Gruda’nın “Kasetçiler” adlı eserlerinden uyarlanan birçok yeni oyun, Devlet Tiyatrolarınca ilk turda seyirciler ile buluşturulacak. Yeni oyunların yanı sıra geçen sezonlarda kapalı gişe oynayan Necip Fazıl Kısakürek’in “Reis Bey”, Orhan Kemal’in “Üç Kağıtçı”, Dostoyevski’nin “Suç ve Ceza” ve Moliere’in “Cimri” isimli oyunları da bu sezon seyircilerin beğenisine sunulmaya devam edilecek. Yeni sezonda yerli ve yabancı yaklaşık 150 farklı oyun sahneleyecek Devlet Tiyatrolarının ilk ay repertuarında en fazla yeni oyun Ankara’da seyirciye sunulacak.