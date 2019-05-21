Reis Bey’e dalya pastası

Devlet Tiyatrolarında (DT) ilk kez bu sezon sahnelenen, şair ve yazar Necip Fazıl Kısakürek’in ünlü tiyatro eseri “Reis Bey”in 100. temsili, 19 Mayıs’ın 100’üncü yılında, DT Genel Müdürü Mustafa Kurt ve oyuncular tarafından kutlandı.

DT’nin 2018-2019 sanat sezonunu açtığı Reis Bey oyunu, izleyenler tarafından büyük beğeni kazanarak sezon boyunca kapalı gişe oynadı. Opera Sahnesi’nde 100’üncü ve sezonun son temsilini yapan Reis Bey oyununun başarısını, temsil öncesinde DT Genel Müdürü Mustafa Kurt ve oyuncular pasta keserek kutladı.

Hiç oynanmamış oyunlar

DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, Reis Bey’in hem Ankara’da hem de Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde temsiller verdiğini söyledi. Oyunun 100. temsilini, Türk milleti açısından önemli bir günde kutlamak istediklerini söyleyen Kurt, tiyatroseverlere gelecek sezon da Reis Bey’in temsillerine devam edeceği müjdesini verdi.

DT’de Reis Bey oyununun ilk kez oynandığını ve repertuvarı zenginleştirdiğini vurgulayan Kurt, sezon repertuvarının dörtte birinin, DT’de ilk kez oyunları oynanan yazarların eserlerinden oluştuğunu söyledi. Kurt, Türk yazarların oyunlarına gelecek sezonda da yer vermeye devam edeceklerini belirterek, “Önümüzdeki günlerde daha önce hiç oyunu oynanmış yazarlarımızla bir araya geleceğiz” dedi.