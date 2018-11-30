Ressam Vincent Van Gogh'un en eski resmi olarak bilinen portre, kardeşine ait çıktı

50 yıldan uzun bir süredir Hollandalı ressam Vincent van Gogh'un bilinen en eski portresi zannedilen fotoğraf, sanatçının kardeşi Theo'ya ait çıktı. Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi , Van Gogh'un 13 yaşına ait olan ve bilinen en eski fotoğrafı olarak kitap ve katalogda yer alan fotoğraf hakkındaki araştırmasını yayınladı.

Guardian'ın aktardığı habere göre, 13 yaşındaki Vincent van Gogh'un portresi olduğuna inanılan fotoğrafın aslında 15 yaşında erkek kardeşi Theo'ya ait olduğu ortaya çıktı.

Theo'nun büyük torunu olan ve müzenin yönetim kurulunda danışmanlık görevi bulunan Willem van Gogh, şaşırdığını fakat sırrın çözülmesinden dolayı memnun olduğunu söyledi.

Van Gogh Müzesinde üst düzey bir araştırmacı olan Teio Meedendorp ise, fotoğrafın, sanatçının 19 yaşına ait portresine benzerliğinden dolayı bu zamana kadar hiç şüphe duyulmadığını açıkladı.

“13 yaşında bir Vincent” ın fotoğrafı ilk olarak 1957'de Van Gogh araştırmacısı Mark Edo Tralbaut tarafından bir sergide gösterilmişti. Şimdi bu fotoğrafın 15 yaşındaki Theo'ya ait olduğunun anlaşılmasından sonra sanatçıya ait bilinen en eski portre 19 yaşındaki hali oldu.

Araştırmacılara göre Vincent de Theo da kızıl saçlı olmasına rağmen Theo'nun gözleri daha açık renk.