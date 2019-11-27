'Reytingi bilmek hikayeden uzaklaştırıyor'
Yapımcı ve senarist Birol Güven, 9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında, endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı VisionIST “Endüstri Günleri”nin konuğu oldu.
Güven, metin yazarı, senarist ve yapımcı olarak yer aldığı projelerin ortaya çıkış hikayelerini anlattı. Birol Güven, bütün başarılı işlerini yapımcılığı bilmeden önce yaptığını belirterek, “Gerçekten bu işi zaman içinde öğrendiğimi düşünüyorum. Birileri bana ‘reyting mühendisi’ diyordu ama ‘ben bu işi öğrendim’ dedikten sonra hiçbir başarım yok. Çünkü reytingi çok iyi bilmek hikaye anlatmaktan uzaklaştırıyor insanı reklamcı gibi bakmaya başlıyorsunuz hayata” diye konuştu.
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