İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2022 Pazartesi / 6 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5745
  • EURO
    15,5313
  • ALTIN
    789.713
  • BIST100
    1943.81
Kültür Sanat

Roma mezarlığında kafası kesilmiş onlarca iskelet bulundu

Arkeologlar, İngiltere'nin güneyinde Roma mezarlığında 425 iskelet ortaya çıkardı. İskeletlerin 40 tanesinin başının kesilerek bacaklarının ortasına yerleştirildiği görüldü. Arkeologlar, başı kesilen iskeletlerin suçlular veya toplumdan dışlanmış kişiler olabileceğini, ancak başın kesilmesinin geç Roma döneminde 'marjinal olsa da, normal bir cenaze töreni' olduğunu açıkladı.

TRT Haber7 Şubat 2022 Pazartesi 09:22 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 09:22
ABONE OL

İngiltere'de yaklaşık 50 arkeologdan oluşan bir ekip, Buckinghamshire, Aylesbury yakınlarındaki Fleet Marston'da, yüksek hızlı demiryolu bağlantısının güzergahındaki bir kazı sırasında keşif yaptığını açıkladı.

Roma mezarlığı olduğu düşünülen bölgede 425 iskelet ortaya çıkarıldı.

Cesetlerin yaklaşık yüzde 10'unun başının kesik olduğu, birçoğunun başları bacaklarının arasına veya ayaklarının yanına yerleştirildiği görüldü.

Arkeologlar, başı kesilen iskeletlerin suçlular veya toplumdan dışlanmış kişiler olabileceğini, ancak başın kesilmesinin geç Roma döneminde "marjinal olsa da, normal bir cenaze töreni" olduğunu açıkladı.

Önümüzdeki birkaç yıl içinde araştırmacılar mezardan çıkarılan iskeletleri inceleyerek Roma uygarlığının tarihi yaşam tarzları, diyetleri ve inançları hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı sunacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.