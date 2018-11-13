Sadık Abi'ye saygı gecesi
Türk basının emektar kalemlerinden tarihçi yazar Sadık Albayrak için bu akşam Saygı Gecesi düzenleniyor.
Uzun yıllar pek çok gazetede yazarlık yapan, yakın tarih konularında onlarca kitaba imza atan, meslektaşlarının ‘abi’ diye hitap ettiği Albayrak’a Saygı Gecesi bu akşam saat 19:00’da İstanbul Fatih’teki Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Albayrak’ın hayatı ve eserlerinin anlatılacağı programa, gazeteci Ekrem Kızıltaş, yayıncı Hamdi Akyol, tarihçi İhsan Süreyya Sırma ve yazar Hüseyin Yorulmaz konuşmacı olarak katılacak. İBB ve ESKADER işbirliğiyle düzenlenen geceyi Cengizhan Orakçı sunacak. Program, Sadık Albayrak’ın dostlarına teşekkür konuşmasıyla sonlanacak.
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