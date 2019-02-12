Sahaflar festivalde buluşuyor 

10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek festivalde nadir bulunan kitap, dergi ve plaklar, eski evrak, belge ve haritalar, 0smanlıca kitap ve mecmualar, imzalı, birinci baskı kitaplar ve her bütçeye uygun ikinci el kitaplar kitapseverlerle buluşacak. Festival sırasında aynı zamanda edebiyat, tarih, kültür söyleşileri ve sergiler de olacak. 30 sahafın katılacağı festivalde ayrıca pek çok kıymetli kitabın satışa sunulacağı kitap mezatları yapılacak.