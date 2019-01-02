‘Sanat hakikat arayışıdır’
İstanbul’da açılan “Senede Bir Defa’’ adlı uluslararası sergide 12 ülkeden 30’dan fazla kadın sanatçının eseri yer alıyor. Küratör Hülya Yazıcı: Sanat bir hakikat arayışıdır.
“Hal-Beden-Zihin” temalı “Senede Bir Defa/Once per Annum” uluslararası sergisi, İstanbul Taksim Maksem Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide 12 ülkeden, 30’dan fazla kadın sanatçıya ait fotoğraf, resim, enstalasyon gibi farklı disiplinlerden eserler yer aldı.
Bağımsız Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve serginin küratörü Hülya Yazıcı, çeşitli alanlarda kadınların yaşadıkları sorunları sanat diliyle anlatmaya çalıştıklarını dile getirdi. Sergide resim, enstalasyon, video-art ve fotoğraf gibi pek çok tekniğin yer aldığını belirten Yazıcı, “Her sanatçı kendi içinde önem verdiği konuyu burada göstermeye çalışıyor onun için farklı farklı konular işleniyor” şeklinde konuştu.
EN ESKİ DİL: SANAT
Serginin küratörü Yazıcı, insana cinsiyetçi bir ayrıştırmadan ziyade bütünüyle eşitlikçi bir yaklaşımla baktıklarını ifade ederek “Sanat arayışı bir hakikat ve gerçek arayışıdır. Sanat yeryüzünde kullanılan en eski ve en zengin dildir. Sanatçılar ürettikleriyle, birbirleriyle en etkili iletişimi kurabilirler. Bu ortak dil, insanlık ailesi olarak bizi birbirimize yaklaştıran en önemli araçtır” dedi.
SÖYLEŞİ VE PANEL DE VAR
Sergi kapsamında 5 Ocak’ta Hülya Yazıcı, Aleksandra Farazin, Tülay Gökçimen, Belkıs Bayrak ve Ayşe Kayacı’nın katılacağı söyleşi gerçekleştirilecek. Serginin son etkinliği olarak ise 12 Ocak’ta “Kadının Sanat Dünyasındaki Yeri” başlıklı iki oturumlu bir panel yapılacak. Sergi, 30 Ocak 2019’a kadar ziyarete açık olacak.
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