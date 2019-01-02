‘Sanat hakikat arayışıdır’

“Hal-Beden-Zihin” temalı “Senede Bir Defa/Once per Annum” uluslararası sergisi, İstanbul Taksim Maksem Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide 12 ülkeden, 30’dan fazla kadın sanatçıya ait fotoğraf, resim, enstalasyon gibi farklı disiplinlerden eserler yer aldı.

Bağımsız Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve serginin küratörü Hülya Yazıcı, çeşitli alanlarda kadınların yaşadıkları sorunları sanat diliyle anlatmaya çalıştıklarını dile getirdi. Sergide resim, enstalasyon, video-art ve fotoğraf gibi pek çok tekniğin yer aldığını belirten Yazıcı, “Her sanatçı kendi içinde önem verdiği konuyu burada göstermeye çalışıyor onun için farklı farklı konular işleniyor” şeklinde konuştu.

EN ESKİ DİL: SANAT

Serginin küratörü Yazıcı, insana cinsiyetçi bir ayrıştırmadan ziyade bütünüyle eşitlikçi bir yaklaşımla baktıklarını ifade ederek “Sanat arayışı bir hakikat ve gerçek arayışıdır. Sanat yeryüzünde kullanılan en eski ve en zengin dildir. Sanatçılar ürettikleriyle, birbirleriyle en etkili iletişimi kurabilirler. Bu ortak dil, insanlık ailesi olarak bizi birbirimize yaklaştıran en önemli araçtır” dedi.