'Sanat kabiliyetli ve dertli insanların işi'

Yusuf Dursun moderatorlüğünde gerçekleşen programda sanat icra edebilmek için yetenek ve çalışmanın yanında dert sahibi olmanın önemine değinen Aydemir, “Sanatı anlayabilmeniz için önce bir kabiliyetiniz olacak ve mutlaka çalışacaksınız, zorlamayla olmaz. Yazmak için önce bir derdiniz olacak, sonra bir aşka ulaşacaksınız. Sonra belli bir gayretiniz olacak’’ şeklinde konuştu.

Can Yücel’in 70 yaşında yazdığı şiiri için ‘En güzel şiirimdir’ dediğini hatırlatan Aydemir, “Refik Halid sürgünde yazdığı ‘Gurbet Hikayeleri’ için aynı şeyi söyler. En ince sanatlardan olan şiir, roman, hikaye ile iştigal eden insanların bunlarla uğraşması için incelikli ve dertli olmaları gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Bütün sanatların annesinin şiir olduğunu söyleyen Aydemir, kendisinden daha değerli kişilerin şiirlerini okuduktan sonra o dalda kalmayacağını fark ederek hikayeye yöneldiğini söyledi.

YÜREK BOŞ KALMASIN

Aydemir şöyle devam etti: “Bizim hikayemizin temeline geçmişimizi, tarihimizi oturtmamız lazım. Gençlerimizin yüreğine efsaneleri, masalları, hikayeleri koymadığımız takdirde kalpleri boş kalacak ve boşluk kabul etmeyen kalplere başka şeyler girecek. Bize hikayeyi öğreten Cenab-ı Hakk’tır, bizim kadim hikayelerimiz var.”