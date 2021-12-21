İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2021 Salı / 17 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,6466
  • EURO
    14,3174
  • ALTIN
    726.02
  • BIST100
    1923.92
Kültür Sanat

Sanatçı Sezai Aydın'ın ölüm nedeni açıklandı

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın'ın oğlu Arda Aydın, babasının koronavirüsten değil kalp yetmezliğinden hayatını kaybettiğini açıkladı.

21 Aralık 2021 Salı 12:42 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 12:42
ABONE OL

John Rambo, Rocky Balboa, Bill Cosby, Fred Çakmaktaş karakterlerini, Al Pacino ve Rober de Niro gibi oyuncuları seslendiren Sezai Aydın hayatını kaybetti.

Kasım ayında eşi Fatma Çiğdem Aydın'ı kanser nedeniyle kaybeden Sezai Aydın'ın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Babasının Kovid-19 nedeniyle ölmediğini söyleyen Arda Aydın, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Basında yer alan 'koronadan vefat etti' haberleri doğru değil. Babam zatürre geçirdi, bir süre önce de sağ bacağı ampute edildi... Sol bacağındaki diyabetik yaraları açıldı. Tekrar vücudunda yoğun bir enfeksiyon vardı, yoğun bakımda tutuluyordu. Enfeksiyondan mütevellit iyileşememe durumu söz konusu oldu. Yapılan son iki Kovid testi de negatif çıktı. Kalp yetmezliğinden vefat etti babam."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.