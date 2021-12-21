Sanatçı Sezai Aydın'ın ölüm nedeni açıklandı

21 Aralık 2021 Salı 12:42 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 12:42

John Rambo, Rocky Balboa, Bill Cosby, Fred Çakmaktaş karakterlerini, Al Pacino ve Rober de Niro gibi oyuncuları seslendiren Sezai Aydın hayatını kaybetti.

Kasım ayında eşi Fatma Çiğdem Aydın'ı kanser nedeniyle kaybeden Sezai Aydın'ın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Babasının Kovid-19 nedeniyle ölmediğini söyleyen Arda Aydın, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Basında yer alan 'koronadan vefat etti' haberleri doğru değil. Babam zatürre geçirdi, bir süre önce de sağ bacağı ampute edildi... Sol bacağındaki diyabetik yaraları açıldı. Tekrar vücudunda yoğun bir enfeksiyon vardı, yoğun bakımda tutuluyordu. Enfeksiyondan mütevellit iyileşememe durumu söz konusu oldu. Yapılan son iki Kovid testi de negatif çıktı. Kalp yetmezliğinden vefat etti babam."