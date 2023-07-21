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Kültür Sanat

Sanatçı Tony Bennett hayatını kaybetti

20 Grammy Ödülü sahibi ABD'li şarkıcı ve caz sanatçısı Tony Bennett 97 yaşında vefat etti.

21 Temmuz 2023 Cuma 17:03 - Güncelleme:
Sanatçı Tony Bennett hayatını kaybetti
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Tony Bennett 97 yaşında hayatını kaybetti.

1926 yılında New York'ta doğan Tony Bennett, 1950'li yıllarda üne kavuştu.

Mırıldanarak şarkı söyleme yöntemiyle yüksek bir başarı grafiği yakaladı.

Yıllarca listelerin hep ilk sıralarında yer alan Bennett, 2014 yılında, 88 yaşındayken Lady Gaga ile dünya turnesine çıktı.

Sanat hayatı boyunca her kuşaktan insanı performansıyla kendisine hayran bıraktı.

Dünya çapında 50 milyon albüm satışına ulaşan Bennett, 20 kez Grammy ödülü kazandı.

Aynı zamanda ressam olan Bennett'a 2016 yılında Alzheimer tanısı koyulmuştu.

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